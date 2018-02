Conte tenta escapar da prisão Victor Conte, fundador do Laboratório Balco e peça central do maior escândalo de esteróides da história esportiva americana, quer a ajuda do presidente George W. Bush para negociar um acordo com as autoridades federais. Conte está disposto a revelar o que sabe a respeito de técnicos, oficiais e atletas implicados no uso e distribuição de esteróides. Em troca, não seria obrigado a se declarar culpado da acusação de lavagem de dinheiro ? a mais séria que enfrenta ? e teria direito à liberdade condicional. Na segunda-feira, o advogado de Conte, Robert Holley, enviou cartas com a oferta a Bush, ao procurador-geral John Ashcroft e a promotores federais. ?O senhor Conte está disposto a revelar o que sabe para colaborar com uma Olimpíada limpa. Ele responderá a todas as perguntas do Departamento de Justiça, do Comitê Olímpico dos EUA (Usoc) e da Agência Americana Antidoping (Usada), além de indicar especialistas e testemunhas confiáveis?, dizia a carta. Enquanto isso, a Usada examina pilhas de documentos obtidos na investigação do Balco, entre eles o que se supõe ser calendários de administração de drogas a atletas ? foram evidências documentais que levaram a velocista Kelli White a admitir o uso de drogas e aceitar suspensão de 2 anos. A Usada pode suspender atletas baseada em evidências documentais ou testemunhos de pessoas como Conte, sem necessidade de antidoping positivo. Tim Montgomery, recordista mundial dos 100 m, Michelle Collins, campeã mundial indoor dos 200 m, Chryste Gaines, ouro em Atlanta com o 4 x 100 m, e Calvin Harrison, dos 400 m, foram formalmente informados pela Usada de que estão sob investigação ? Harrison já responde a acusação por uso do estimulante modafinil. A velocista Marion Jones, por ora, está apenas sendo interrogada. Nesta quarta-feira, Marion convocou coletiva para dizer que não se opõe a ser ouvida de novo pela Usada, desde que ?a portas abertas?. ?Responderei pela terceira vez a tudo que a Usada quiser, mas à luz do dia, para que todos possam ouvir ver que digo a verdade. Nunca usei drogas. O que consegui é fruto de trabalho duro e da habilidade que Deus me deu.?