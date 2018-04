Contra o desastre, Leão aposta em Luis Fabiano

O atacante, que chegou ao clube em março e fez sua estreia em outubro, reconhece que chega apenas agora à sua melhor forma. "Esperava mais, fiquei sete meses parado. Me esforcei para jogar antes, mas não deu. Mas com certeza 2012 vai ser melhor", disse o Fabuloso, que mostrou otimismo. "O time está muito confiante para conquistar a vaga. O São Paulo é um time de Libertadores, e a torcida sabe que na Libertadores o bicho pega."

Leão se mostra animado com a recuperação do artilheiro, mas admite que o melhor do atacante está mesmo guardado para a próxima temporada. "O Luis Fabiano tem apenas cinco gols neste retorno, a gente sabe que ele pode fazer muito mais. Mas o São Paulo o contratou também para a Libertadores", disse o reinador, que lamentou ter contado tão tarde com os gols do Fabuloso . "Se tivéssemos com ele antes, teríamos mais gols, estaríamos com mais vitórias e numa situação melhor."

Má recordação. Luis Fabiano volta a pegar o Palmeiras com a missão de apagar a má lembrança deixada em 2004, em seu último clássico pelo São Paulo. Pouco antes de deixar o clube, o atacante perdeu um pênalti na derrota por 2 a 1 para o Alviverde, pelo Brasileiro daquele ano. / B.D.