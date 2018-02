Contraprova de Rebeca Gusmão será aberta nesta terça

O futuro da nadadora Rebeca Gusmão começa a ser definido nesta terça-feira, com a análise da amostra B de urina coletada no antidoping feito no dia 13 de julho, no Pan do Rio, a pedido da Federação Internacional de Natação. O exame da amostra A indicou a presença de testosterona, um agente anabolizante. Rebeca está suspensa preventivamente. A contraprova será aberta no Institute Armand Frappier, em Montreal, no Canadá, o mesmo laboratório que analisou a amostra A. O médico especialista em doping José Blanco Herrera representará Rebeca em Montreal. O resultado será conhecido em até três dias. Em caso de novo positivo, Rebeca pode ter a suspensão provisória transformada em pena de dois anos e ficaria fora dos Jogos de Pequim. E perderia as medalhas ganhas no Pan – ouro nos 50 m e 100 m livre, prata no 4 x 100 m medley e bronze no 4 x 100 m livre.