Contraprova de Sampanis dá positivo O exame de contraprova do halterofilista grego Leonidas Sampanis também deu positivo, segundo anunciou neste sábado um dirigente da equipe. A primeira amostra de urina de Sampanis, medalha de bronze na categoria 62 kg, havia dado positivo para testosterona. Algumas horas depois do anúncio, o chefe da delegação grega nos Jogos, Yannis Papadoyannakis, apresentou sua renúncia ao presidente do presidente do Comitê Olímpico Grego, Lambis Nikolau, que não a aceitou. Agora, o COI deverá decidir sobre a exclusão do atleta dos Jogos. A medalha nesse caso ficará com o venezuelano Israel José Rubio. Sampanis, de 33 anos, foi medalha de prata nos Jogos de Atlanta e nos de Sydney.