Contrato com a Seara pode ser rescindido

Isso porque as tentativas de receber as cotas atrasadas não estariam dando resultados. No balanço referente a 2012, a CBF informou ter a receber R$ 9,1 milhões da empresa, o que significa que os atrasos tiveram início ano passado.

A Seara paga 15 milhões (cerca de R$ 40,9 milhões) por ano, o que representaria cerca de 1,25 milhão (R$ 3,4 milhões) mensais. A Marfrig, grupo que controla a Seara, passa por dificuldades financeiras - teve prejuízo de R$ 81,6 milhões no primeiro trimestre -, e está refazendo seus projetos para reduzir custos e, assim, equacionar o déficit.

A CBF já retirou as placas da Seara dos locais de treinamento da seleção, que se apresentou terça-feira no Rio de Janeiro, e também o nome da marca do banner que serve de fundo para as entrevistas coletivas de jogadores e integrantes da comissão técnica. Mas, por enquanto, o mantém nos uniformes de treinos. "Estamos tirando o doce aos poucos'', disse o dirigente.

O Estado tentou novamente contato com a Seara ontem, por meio da assessoria de imprensa, mas, por ser feriado, não obteve nenhuma resposta. A marca do ramo alimentício também é patrocinadora da Copa do Mundo de 2014. / A.L. e S.B.