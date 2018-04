Contratos de patrocínios chegam a R$ 1,14 bilhão No dossiê de candidatura, o comitê brasileiro previa a arrecadação de US$ 570 milhões (na conversão atual, R$ 1,15 bilhão) em patrocínios. A pouco mais de três anos dos Jogos, o Rio 2016 já fechou contratos no valor de R$ 1,14 bilhão com sete patrocinadores. Pelo menos outras quatro ou cinco cotas de patrocínio estão sendo ou serão negociadas pelo comitê organizador.