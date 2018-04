Contratos individuais são inviáveis Um clube pode negociar individualmente a transmissão de seus jogos, se quiser. O problema é que contratos isolados não são um bom negócio nem para as agremiações nem para as emissoras. São, na prática, inviáveis, pois a Lei Pelé proíbe a exibição por televisão de uma partida se isso não estiver de acordo com as partes envolvidas.