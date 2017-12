Contundida, Sharapova desiste do Torneio de Moscou A russa Maria Sharapova decepcionou pelo segundo ano consecutivo a torcida do seu país e abandonou o Torneio de Moscou nesta sexta-feira, antes de disputar a partida das quartas-de-final contra a compatriota Anna Chakvetadze - que avançou automaticamente para as semifinais, onde enfrentará a vencedora do jogo entre a russa Elena Dementieva e a suíça Patty Schneider. Sharapova se disse "decepcionada", mas afirmou que não conseguia nem sequer andar direito depois de vencer outra russa na estréia, Ekaterina Bychkova, por 2 a 0 (6/4 e 7/5). "Comecei a sentir muita dor no pé direito desde quarta-feira. Hoje (sexta) até estou melhor, mas quando não estou 100% prefiro não jogar", disse a campeã do US Open, que fez contra Bychkova sua primeira partida desde o Grand Slam. "Não viajei à Rússia para disputar apenas uma partida. O Torneio de Moscou era o melhor estímulo para voltar aos treinos após a vitória em Nova York", disse. No ano passado, Sharapova só escapou da derrota na estréia porque sua adversária, a alemã Anna-Lena Groenefeld, torceu o tornozelo quando vencia o jogo. Depois, acabou derrotada na segunda rodada por Dinara Safina. No outro jogo pelas quartas-de-final do torneio feminino, Nadia Petrova venceu por 2 a 0 o duelo russo contra Vera Zvonareva (7/5 e 6/1) e vai enfrentar nas semifinais a checa Nicole Vaidisova, que derrotou a francesa Amelie Mauresmo, número 1 do mundo, por 2 a 1 (1/6, 7/5 e 7/6 (7/3). Davydenko avança No torneio masculino de Moscou, a torcida compensou a decepção pela ausência de Sharapova e vibrou com a vitória de Nikolay Davydenko, número 5 do mundo, que bateu o bielo-russo Max Mirnyi por 2 a 0 (6/3 e 7/5), e se classificou para as semifinais, onde enfrentará o francês Fabrice Santoro, que eliminou o alemão Philipp Kohlschreiber em dois sets, com as mesmas parciais: 6/3 e 7/5.