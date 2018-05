Contundido, Mayke desfalca o Cruzeiro contra o América-MG O Cruzeiro não poderá contar com o lateral-direito Mayke na partida deste domingo com o América, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Neste sábado, o técnico Deivid divulgou a lista de relacionados para o confronto e não incluiu o jogador, que está contundido.