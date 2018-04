Contundido, Lavillenie fica fora da 1ª etapa da Liga Diamante Recordista mundial do salto com vara, Renaud Lavillenie desistiu nesta terça-feira de participar da etapa de abertura da temporada 2015 da Liga Diamante em Doha, no Catar, depois de sofrer uma lesão no seu ombro direito durante uma prova de 4x100 metros pelo seu clube na França.