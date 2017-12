Contundido, Roddick abandona Roland Garros após dois sets O norte-americano Andy Roddick abandonou nesta terça-feira a disputa de Roland Garros, depois de dois sets disputados contra o espanhol Alberto Martin. Ele não conseguiu superar uma contusão no tornozelo, que até a semana passada ameaçava sua presença no torneio. Quinto cabeça-de-chave, Roddick conseguiu manter o jogo equilibrado, mas perdeu os dois sets em momentos decisivos: 6/4 e 7/5. Derrotado no primeiro game da terceira parcial, acabou desistindo da partida. Outra desistência foi do peruano Luis Horna, que abandonou no segundo set a partida contra o sérvio Novak Djokovic por causa de dores nas costas. O sérvio vencia o jogo por 6/3 e 5/0. Já Lleyton Hewitt, que também corria o risco de ficar de fora por causa de dores no tornozelo, eliminou o checo Jan Hernych numa partida equilibrada: 3 a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 3/6, 6/2 e 6/0. Ele enfrenta na segunda rodada o francês Mathieu Montcourt, que eliminou o brasileiro Marcos Daniel. A organização do torneio já confirmou os horários dos jogos desta quarta-feira, pela segunda rodada. Flávio Saretta abre a programação da quadra 1 às 6 horas (de Brasília), contra o russo Nikolay Davydenko. Roger Federer já a segunda partida da quadra Suzanne Lenglen contra o colombiano Alejandro Falla. Confira os resultados das outras partidas: Fernando González (CHI) 3 x 1 Marat Safin (RUS) - 6/3, 1/6, 6/3 e 6/1 Jeremy Chardy (FRA) 3 x 0 Jonas Bjorkman (SUE) - 6/2, 7/5 e 6/2 Florent Serra (FRA) 3 x 1 Robin Vik (RCH) - 6/1, 1/6, 7/5 e 6/4 Christophe Rochus (BEL) 3 x 2 Thomas Johansson (SUE) - 3/6, 5/7, 6/4, 6/4 e 6/2 David Ferrer (ESP) 3 x 0 Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - 7/5, 6/1 e 6/0 Dieter Kindlmann (ALE) 3 x 0 Razvan Sabau (ROM) - 6/3, 6/2 e 6/2 Ruben Ramirez Hidalgo (ESP) 3 x 1 Thierry Ascione (FRA) - 7/6 (9/7), 6/4, 6/7 (6/8) e 6/3