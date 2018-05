Contusão deixará João Derly afastado por oito meses Bicampeão mundial de judô, João Derly teve um 2009 para esquecer. Depois de sofrer com várias lesões na temporada, o judoca foi informado nesta terça-feira pelos médicos de que ficará até oito meses afastado do tatame por causa de um rompimento do menisco e do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo - ele passará por cirurgia.