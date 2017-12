Contusão na coluna tira Vicente Lenílson do Troféu Brasil

Uma contusão tirou Vicente Lenílson da prova dos 100 metros do Troféu Brasil de Atletismo, nesta quarta-feira, em São Paulo - o velocista está no hotel descansando depois que uma ressonância magnética constatou a inflamação na coluna. Mas o técnico Jayme Neto Jr. explicou que Lenílson só não vai correr porque tem o primeiro tempo no ranking brasileiro - a boa marca de 10s14, feita em La Paz esse mês - e dificilmente terá sua vaga ao Pan ameaçada. "Mesmo nessa prova da Bolívia um atleta teve de amarrar a sapatilha para ele. E a inflamação ainda agravou." Jayme explicou que foi preciso apostar no Pan. "Ele parou por uma semana e não vai competir aqui justamente porque estamos preocupados com o Pan", acrescentou o treinador. O plano é que Lenílson corra os 100 metros e o revezamento 4 x 100 m no Rio. Outro que gostaria de quer competir no revezamento, mas não tem vaga ainda é André Domingos, dono de duas medalhas olímpicas (bronze em Atlanta/96 e prata em Sydney/2000) e uma ganha em Mundial (prata em Paris/2003) nessa prova. André, de 34 anos, também vem sendo atrapalhado na temporada por uma contusão - após duas lesões nas panturrilhas, sofre, desde abril, com um problema na coxa direita. "Quero fazer parte do revezamento 4 x 100 m. Não consigo me ver longe do Pan do Rio. Vou lutar com toda gana para estar lá. Estou apostando tudo nesse Troféu Brasil", disse André Domingos, que se qualificou para a semifinal desta quinta, às 15h20 - se passar, a final será às 17h30. Melhores do dia Rafael da Silva Ribeiro fez o melhor tempo na qualificatória desta quarta (10s34), seguido por Basílio de Moraes Júnior (10s41). Jorge Célio Sena (10s43), Claudio Roberto Souza (10s45), Nilson André (10s45) e Sandro Viana (10s46) ainda ficaram na frente de André Domingos, que fez 10s55 na qualificação. Após a classificação, Rafael disse que acredita em renovação no revezamento. "Até porque eu sou uma das novas caras", observou. E tem três objetivos: "Quero ganhar o Troféu Brasil, me classificar para o Pan e correr abaixo de 10s28, fazendo o índice para o Mundial [em Osaka, em agosto]."