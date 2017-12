Contusão provoca a mudança do adversário de Sertão Mudou o adversário de Valdemir Sertão Pereira na luta do dia 13 de maio, em Boston, nos Estados Unidos - será a primeira defesa de título do pugilista brasileiro, campeão mundial dos penas, versão Federação Internacional de Boxe (FIB). O inglês Esham Pickering sofreu uma contusão em uma das costelas e será substituído pelo norte-americano Eric Aiken. Eric Aiken apresenta cartel de 15 vitórias (12 nocautes) e quatro derrotas. Em sua última luta, no dia 1º de abril, ele derrotou por nocaute técnico no sexto assalto o ex-campeão dos galos, versão FIB, Tim Austin. Sertão, de 31 anos, conquistou o título mundial no dia 20 de janeiro, ao derrotar, por pontos, o tailandês Fahprakorb Rakkiatgym, após 12 assaltos. O brasileiro está invicto em sua carreira profissional. Em 24 vitórias, 15 foram por nocaute. E em seu último combate, bateu o russo Yuri Romanovich, por pontos, após dez assaltos, em São Caetano do Sul - na ocasião, não esteve em jogo o cinturão mundial. Sertão e Popó são os dois campeões mundiais brasileiros da atualidade. Popó foi campeão no sábado passado, pela quarta vez na carreira, ao superar o norte-americano Zahir Raheem, por pontos, em Mashantucket, Connecticut, também nos Estados Unidos.