Contusão tira egípcio da final no boxe O boxeador egípcio Mohamed Aly não disputará a final da categoria acima de 91 quilos dos Jogos Olímpicos de Atenas, neste domingo, diante do russo Alexander Povetkin. Aly não passou no exame médico. Com isso, a medalha de ouro vai para Povetkin, enquanto Aly fica com a medalha de prata.