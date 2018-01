Contusão tira maratonista do Mundial Uma inflamação nos músculos adutores da perna esquerda tirou o maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima do Mundial de Atletismo em Edmonton, no Canadá, que começa dia 3 de agosto. Segundo o treinador Ricardo D?Ângelo, Vanderlei já sentia a contusão há 18 dias e por isso, foi poupado do Troféu Brasil, disputado no Rio. Mas, a sua recuperação não foi satisfatória. Com isso, o único maratonista brasileiro no Mundial será Leonardo Guedes, do Vasco. A delegação do Brasil segue para o Canadá no próximo domingo. Com a ausência de Vanderlei, o País será representado no Mundial por 18 atletas: André Domingos da Silva, Cláudio Roberto de Souza, Claudinei Quirino da Silva, Sanderlei Parrela, Hudson Santos de Souza, Márcio Simão de Souza, Eronildes Nunes de Araújo, Jadel Gregório, Fabiane dos Santos, Luciana de Paula Mendes, Maurren Higa Maggi, Elisângela Maria Adriano, Raphael Raymundo de Oliveira, Edson Luciano Ribeiro, Vicente Lenilson de Lima, Flávio Oliveira Godoy, Anderson Jorge Oliveira dos Santos e Valdinei Abílio da Silva.