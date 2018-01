Contusão tira Parrela de torneio Uma contusão no calcanhar esquerdo tirou da disputa do Troféu Brasil, nesta manhã, no Estádio Célio de Barros, no Maracanã, o finalista olímpico nas Olimpíadas de Sydney, nos 400m rasos, Sanderlei Parrela. O atleta sentiu dores no local durante seu aquecimento. Segundo seu técnico, Luiz Alberto de Oliveira, a contusão de Sanderlei surgiu há dez dias, durante a disputa do Meeting de Nuremberg, na Alemanha, e foi provocada por uma nova sapatilha enviada pela sua fornecedora de material esportivo. "Ela estava muito apertada e machucou seu calcanhar", disse o treinador. Por causa da contusão, o atleta dificilmente participará da disputa da prova de revezamento 4x400m rasos, prevista para domingo. Sanderlei já está classificado para o Mundial de Edmonton, no Canadá, previsto para ser realizado entre os dias 3 e 12 de agosto.