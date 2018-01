Convocação não sensibiliza Luciano O velocista Edson Luciano (Ulbra/Prudente) fez um desabafo ao ser comunicado de sua convocação para a disputa da prova de revezamento 4x100m no Mundial de Edmonton, no Canadá, previsto para ser realizado entre os dias 3 e 9 de agosto. O treinador Jayme Netto usou o critério técnico para convocá-lo. "Sei que é importante para meu currículo e patrocínio ir para o Mundial, mas não queria que fosse assim. Fiz excelentes tempos nos treinos, que mostraram a possibilidade de vencer com um tempo de 10s35", disse Luciano, que terminou em sétimo lugar na prova de 100m rasos e não se classificou para a final deste domingo dos 200m do Troféu Brasil. O velocista é o mais experiente da equipe brasileira de revezamento e participou de todas as últimas conquistas da seleção: duas medalhas olímpicas e três finais mundiais.