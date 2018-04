Conway assume vaga de Bia em rodada dupla da Indy

Conway participou da temporada 2012 da Indy pela equipe Foyt e só ficou fora da última prova, realizada em Fontana. Neste ano, porém, ele não conseguiu uma vaga fixa no grid da Indy e só tinha corrido a etapa de Long Beach, que abandonou, pela Rahal Letterman Lanigan Racing.

Chefe da equipe, Dale Coyne elogiou o trabalho desenvolvido por Bia Figueiredo, que agora está com o futuro incerto na Fórmula Indy, além de dar as boas vidas ao seu novo piloto. A brasileira se destacou nas 500 Milhas de Indianápolis, no último domingo, quando terminou a tradicional prova na 15ª colocação.

"Primeiro, eu quero dizer que Bia fez um grande trabalho no carro número 18", disse Coyne. "Eu acho que foi benéfico fazer uma sequência de corridas com a Bia, em que ela pôde mostrar competitividade como ela fez no Brasil e em Indianápolis. Estamos também entusiasmados por ter um piloto de circuito de rua como Mike Conway se juntando aos nossos esforços", completou.