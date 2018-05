Conway vence e Helinho é 11.º na Indy em Long Beach

LONG BEACH - O inglês Mike Conway acabou triunfando neste domingo ao vencer a atribulada etapa de Long Beach da Fórmula Indy, a segunda da temporada de 2014. O piloto da equipe Carpenter se beneficiou de um acidente que envolveu vários carros para triunfar na corrida na qual era tido como um azarão.

A vitória coroou uma grande prova de recuperação do britânico. Ele largou apenas da 17ª posição e ficou no topo do pódio que também teve o australiano Will Power, da Penske, e o colombiano Carlos Muñoz, da Andretti, respectivos segundo e terceiro colocados.

A Colômbia, por sinal, teve um dia para comemorar na Indy, pois o veterano Juan Pablo Montoya, da Penske, conquistou a quarta posição logo em sua segunda prova neste seu retorno à categoria norte-americana.

O brasileiro Hélio Castroneves, também da Penske, ficou apenas em 11.º lugar depois de ter largado como nono piloto do grid. O seu compatriota Tony Kanaan, por sua vez, acabou abandonando a corrida após atingir com força a traseira do carro de Newgarden, em múltiplo acidente que também envolveu os carros de Ryan Hunter-Reay, Will Power e Graham Rahal.

Com o segundo lugar obtido neste domingo, Will Power lidera o campeonato da Indy, com 93 pontos, depois de anteriormente ter vencido a primeira prova do ano. Já Conway assumiu a vice-liderança no geral, com 66. Hélio Castroneves, com 55, é o quarto colocado, sendo que pouco à frente dele está o francês Simon Pagenaud, que tem 60 e ficou em quinto lugar na prova de Long Beach.

A próxima etapa da temporada da Fórmula Indy acontecerá no dia 27 de abril, no Alabama, na pista de Barber Motorsports.