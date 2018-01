Copa América de Ciclismo em Interlagos Com a participação dos melhores ciclistas do Brasil e convidados da Argentina, Uruguai, Portugal e Estados Unidos, a quinta edição da Copa América abre neste domingo o calendário de 2005 do ciclismo brasileiro. A prova será disputada no circuito do autódromo internacional José Carlos Pace, em Interlagos, a partir das 8 horas. A elite masculina corre às 10 horas (com transmissão da TV Globo).