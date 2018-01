Copa América de Ciclismo será domingo Os ciclistas brasileiros estão confiantes em bons resultados na III Copa América, que será disputada domingo, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. O circuito e o nível dos concorrentes estrangeiros serão as principais dificuldades, mas os representantes nacionais esperam retomar a hegemonia da competição, vencida pelo americano John Lieswyn no ano passado. "O circuito é muito bom e tem grande variedade de subidas, descidas e curvas. É uma pista seletiva, pois os mais novos não mantêm o ritmo após as primeiras voltas", disse Márcio May, que participou da Olimpíada de Barcelona e de Atlanta e é uma das forças brasileiras na competição. Cláudio Diegues, técnico da equipe Memorial/Santos, acredita que a prova terá bom nível técnico e será equilibrada. "O traçado é competitivo, apesar de curto. Não há favoritos, por isso a estratégia é definir a prova antes do sprint final." A III Copa América terá cerca de 450 ciclistas do Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos e Uruguai.