Copa América reúne 300 ciclistas A 2ª Copa América de Ciclismo vai reunir no domingo, às 9h20 (com transmissão da Globo), 300 atletas do Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Estados Unidos na pista do autódromo de Interlagos, em São Paulo, para um percurso de 42 km. Os principais ciclistas do País, como André Luiz Grizante (atual campeão da prova), Luciano Pagliarini, Murilo Fischer, Márcio May e Hernandes Quadri Júnior estarão competindo. A entrada é gratuita, mas quem quiser ajudar a campanha social dos organizadores pode trocar um quilo de alimento pelo ingresso.