Copa das Estações agira hipismo paulista Com a participação de mais de 400 conjuntos, termina neste domingo a primeira etapa de Inverno da Copa das Estações no Clube Hípico de Santo Amaro, com a disputa da prova de altura ? 1,50 m ?, a partir das 15 horas. Claudia Itajahy, campeã brasileira de amazonas, Rowin Von Reinghaus, Rafael Ramos e Elizabeth Assaf são alguns dos destaques.