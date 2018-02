Copa Davis: Austrália faz 3 a 2 na Suíça e avança A Austrália fechou a série contra a Suíça por 3 a 2, neste domingo, em Genebra, e garantiu vaga nas quartas-de-final da Copa Davis, em que enfrentará Bielarus. O ponto decisivo veio na vitória de Chris Guccione sobre George Bastl por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/3 e 7/6 (9-7). Detalhe: Bastl conseguiu 39 aces ao longo do jogo. No primeiro duelo do dia, Stanislas Wawrinka venceu o australiano Peter Luczak por 3 a 1, com parciais de 6/4, 6/2, 6/7 (7-9) e 6/2, empatando a série em 2 a 2 - Luczak e Wawrinka venceram seus jogos na última sexta-feira e a os australianos Paul Hanley e Wayne Arthurs ganharam a partida de duplas no sábado. Os suíços não contaram com o número 1 do mundo, Roger Federer, e os australianos tiveram o desfalque de Lleyton Hewitt, o melhor do país.