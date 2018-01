Copa Davis: Brasil disputa vaga no playoff do Grupo Mundial Brasil e Equador iniciam nesta sexta-feira o confronto que vale vaga no playoff do Grupo Mundial da Copa Davis. As duas equipes se enfrentam na cidade equatoriana de Cuenca, numa altitude de 2,5 mil metros, a partir das 12 horas (horário de Brasília) - com transmissão da SporTV 2. O primeiro jogo terá o número 1 do Brasil e 84.º colocado na ATP, Flávio Saretta, contra o equatoriano Giovanni Lapentti, que ocupa apenas a 290ª posição no ranking mundial. Depois, também nesta sexta-feira, Ricardo Mello vai enfrentar o irmão de Giovanni, Nicolas Lapentti, que já chegou a ser o 11º colocado do ranking mundial, em 1999. Para a sorte do brasileiro, porém, o tenista equatoriano não vive uma boa fase. Sofreu com uma hepatite e só retornou ao circuito há poucas semanas, perdendo na primeira rodada do Masters Series de Miami. No sábado, acontece a partida de duplas, a partir das 13h30 (horário de Brasília). O Brasil terá André Sá e Marcos Daniel, enquanto o Equador será representado mais uma vez pelos irmãos Lapentti. E no domingo, serão realizados mais dois jogos de simples, que definem o confronto.