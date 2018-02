Copa Davis: França e Bielo-Rússia eliminam Alemanha e Espanha A equipe francesa conseguiu a classificação para as quartas-de-final da Copa Davis ao vencer a partida de duplas contra a Alemanha, na casa do adversário, neste sábado, e fazer 3 a 0 na série. Michael Llodra e Arnaud Clément bateram Tommy Haas e Alexander Waske por 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 6/3, 6/4 e 6/1. Na sexta-feira, Richard Gasquet e Sébastien Grosjean já haviam superado, respectivamente, Tommy Haas e Nicolas Kiefer. Nas quartas-de-final, que serão disputadas entre 7 e 9 de abril, a França receberá a Rússia, que, por sua vez, desclassificou a Alemanha. O confronto servirá de revanche para os franceses, que foram eliminados na mesma fase pelos russos no ano passado por 3 a 2. Outra eliminada foi a Espanha, que perdeu por 3 a 0 para a Bielo-Rússia. A série foi fechada neste sábado, com a vitória de Max Mirnyi e Vladimir Voltchkov por 3 sets a 0 sobre Feliciano Lopez e Fernando Verdasco, com parciais de 7/6 (6/2), 6/4 e 7/5. Na sexta-feira, Mirnyi e Voltchkov já haviam batido Tommy Robredo e David Ferrer, respectivamente.