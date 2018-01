Copa Davis: Meligeni define time que enfrentará o Peru O capitão da equipe brasileira de tênis da Copa Davis, o ex-jogador Fernando Meligeni, anunciou, nesta quinta-feira, os quatro convocados para o confronto contra o Peru, em Lima, entre os dias 10 e 12 de fevereiro, pela primeira rodada do Grupo 1 do Zonal Americano (2ª Divisão). O time é o mesmo que derrotou o Uruguai, em setembro, quando o Brasil ganhou o Grupo 2 do continente: Gustavo Kuerten, Flávio Saretta, Ricardo Mello e André Sá. Mesmo sem a presença do gaúcho Marcos Daniel, atual número 2 do país, Meligeni acredita num bom desempenho na Davis. ?Essa é uma equipe com grandes chances de bater o Peru. Eles (tenistas) são experientes e estão prontos para jogar?, disse o treinador. O maior perigo para o Brasil será a presença do melhor tenista peruano da atualidade. Antes da disputa do Aberto da Austrália, em que foi eliminado na terceira rodada, Luis Horna estava na 81ª colocação do ranking de entradas da ATP.