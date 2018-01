Copa do Mundo: Daiane é ouro e Laís é bronze no solo Daiane dos Santos confirmou seu favoritismo neste domingo e faturou a medalha de ouro na prova do solo na Super Final da Copa do Mundo de Ginástica, que foi disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP). Com uma atuação perfeita e apoiada pelo bom público presente, a ginasta conseguiu a nota 15,600, superando suas rivais e contando com um pouco de sorte. Laís Souza ficou com o bronze. A "ajuda" veio graças aos erros de suas concorrentes. Em especial a chinesa Fei Cheng, considerada sua grande adversária nesta prova. Logo no começou de sua exibição, ela acabou errando a queda de um salto e, com isso, teve sua chance diminuída, ficando com a nota 14,625. "Saiu um peso, representar bem o Brasil, que bom que a gente conseguiu duas medalhas. Nossa obrigação era competir bem e conseguimos mais do que isso", disse Daniele, em entrevista logo depois da confirmação de sua medalha, avaliando seu desempenho. Quem se surpreendeu foi Laís Souza, que considerou como razoável seu trabalho na prova. "Não foi minha melhor série, o pessoal (torcida) que gritou bastante. Para mim está jóia. Foi mais do que esperávamos", disse a ginasta, bastante sorridente. Sua nota foi 14,925. Daniele Hypólito, que também competiu nesta prova, conseguiu apenas a nota 14,750 e ficou em quinto. A medalha de prata foi garantida pela britânica Elisabeth Tweedle, com 15,200.