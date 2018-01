Copa do Mundo de Ginástica terá entrada grátis na China Os organizadores da etapa de Xangai da Copa do Mundo de Ginástica decidiram liberar a entrada gratuita de torcedores durante a competição, que será disputada neste fim de semana. O objetivo é ampliar o interesse dos torcedores pela modalidade, de olho nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. "Será uma espécie de teste para a Olimpíada", afirmou Adrian Stoica, presidente da Federação Internacional de Ginástica (FIG). A etapa de Xangai terá a presença de quatro ginastas brasileiros. Daniele Hypólito, a única mulheres, disputará os quatro aparelhos: salto sobre o cavalo, barras paralelas, trave e solo. ?As melhores chances de medalhas para ela são na trave e nas barras", explica a coordenadora da seleção, Eliane Martins. Camila Comin, que também estava escalada para a competição, ficou de fora por causa de uma inflamação no ombro direito. Entre os homens, Diego Hypólito competirá nas suas especialidades, o salto e o solo, prova em que é o atual campeão mundial. Danilo Nogueira e Caio Costa disputam as barras paralelas, a barra fixa e o cavalo com alças - Danilo compete ainda nas argolas, e Caio no solo.