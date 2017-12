Copa do Mundo de vôlei começou na Polônia Quem pensa que a Copa do Mundo sempre foi realizada no Japão se engana. A primeira edição dessa competição foi realizada na Polônia, em 1965. A Seleção da União Soviética foi a campeã, seguida de Polônia e Checoslováquia. Quatro anos depois, foi a Alemanha Oriental que sediou a competição. O ouro ficou com a Alemanha Ocidental, na frente de Japão e União Soviética. A Copa do Mundo não foi realizada em 1973, e a partir de 1977 se fixou no Japão, onde a União Soviética foi a primeira campeã, com os japoneses em segundo lugar e os cubanos em terceiro. O primeiro pódio conquistado pela Seleção Brasileira foi em 1981, quando o time ficou com o bronze, atrás de União Soviética e Cuba. Só depois de 14 anos, em 1995, os brasileiros alcançaram a mesma colocação (os campeões foram os norte-americanos, seguidos dos holandeses). Na última edição, a Seleção Brasileira, comandada por Radamés Lattari, ficou em quarto lugar e conseguiu a vaga olímpica no Pré-Olímpico disputado no início de 2000, em São Caetano - em uma partida sofrida, com vitória de 3 a 2 sobre a Argentina.