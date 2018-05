Copa do Mundo feminina terá 24 seleções em 2015

Para o secretário geral da Fifa, Jeome Valcke, o aumento da importância do futebol feminino tornou necessária a ampliação. "O valor do futebol feminino em todo o mundo está se tornando cada vez maior", afirmou Valcke nesta quinta-feira, na reunião do comitê executivo da Fifa.

A última edição do torneio foi disputada em 2007, na China, e terminou com o título da Alemanha - a seleção brasileira foi vice-campeã. A competição foi realizada pela primeira vez em 1991, também na China. As norte-americanas venceram duas vezes, assim como as alemãs, enquanto a Noruega tem um título.