Copa do Mundo na Croácia marca a volta de Jade à seleção de ginástica Já com a cabeça no Mundial de Glasgow (Escócia), em outubro, a ginástica artística do Brasil enviou seis representantes para participar da etapa de Osijek da Copa do Mundo. A competição, que começa na quinta-feira e vai até domingo na Croácia, vai marcar a volta de Jade Barbosa aos torneios internacionais.