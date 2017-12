Copa do Mundo reúne triatletas no Rio Cerca de 120 atletas percorrerão neste domingo a Praia de Copacabana na etapa brasileira da Copa do Mundo Brasil Telecom de Triathlon, que vale para o ranking da Federação Mundial do esporte. A prova feminina começa às 10 horas, e a masculina ao meio-dia. Entre as favoritas estão a canadense Carol Montgomery, 9ª do ranking, e as brasileiras Sandra Soldan e Mariana Ohata, 11ª e 12ª, respectivamente.