Copa do Mundo: Thiago Pereira disputa vaga na final O especialista no estilo medley Thiago Pereira disputa nesta sexta-feira os 100 metros como um dos destaques da Super Final da Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros), no Minas Tênis Clube, Belo Horizonte. Thiago, de 20 anos, que se prepara para defender o seu título de campeão no Mundial de Xangai, em abril, está motivado pelas duas medalhas de prata obtidas na etapa de Nova York da Copa na semana passada (nos 100 m e 200 m medley). Nos 100 m só perdeu, e por muito pouco, para o fenômeno da natação mundial Michael Phelps. Thiago nada os 100 m na 15.ª prova de um programa de eliminatórias que começa às 17h30. As finais serão no sábado, a partir das 9h30. O nadador está treinando no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, com o cubano Omar Gonzales ? foi reprovado no teste que fez para cursar uma universidade americana, mas fará outra tentativa em setembro. Thiago ainda não desistiu da idéia de treinar e estudar nos EUA. Para 2006, fixou como objetivos, além da defesa do título dos 200 m medley no Mundial de Xangai, obter o índice para o Pan-Americano do Rio, em 2007, em piscina olímpica. ?Não esperava o resultado de Nova York nos 100 m medley. O tempo (53s49) foi muito bom para essa fase da preparação?, disse Thiago, observando que ainda não ?está raspado e polido? (os nadadores tiram os pelos para diminuir o atrito com a água e reduzem a carga de treinos perto de provas importantes). ?A presença do Phelps ia foi um incentivo. O Thiago nadou muito bem, com o recorde sul-americano dos 100 m e igualando o dos 200 m, e duas medalhas de prata?, disse o técnico Omar, que aposta em Thiago no pódio no fim de semana. As eliminatórias dos 200 m medley serão no sábado, a partir das 17h30. Pela manhã, Thiago ainda nadará a final dos 400 m medley, que não têm eliminatórias. O Brasil também terá a presença do paraibano Kaio Márcio Almeida, recordista mundial dos 50 m borboleta, nas eliminatórias desra distância. ?Vou nadar para manter a seqüência de vitórias, mas não dá pra dizer se vou conseguir melhorar o meu tempo?, disse Kaio Márcio, que fez 22s60, em dezembro, no Open de Santos, o tempo do recorde mundial, e já ganhou sete medalhas de ouro no circuito da Copa do Mundo, desde novembro.