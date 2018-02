Copa dos Campeões terá Itália x Inglaterra

Os duelos entre italianos e ingleses serão os destaques das oitavas-de-final da Copa dos Campeões. O Milan, campeão europeu e mundial, enfrentará o Arsenal, atual líder do Campeonato Inglês. A Inter de Milão, primeira colocada na Série A italiana, medirá forças com o Liverpool, que chegou às duas últimas finais da principal competição européia de clubes. Milan e Arsenal não se enfrentam desde 1995, quando os italianos conquistaram a Supercopa da Europa - disputa entre o ganhador da Copa dos Campeões e o vencedor da hoje extinta Recopa -, com uma vitória por 2 a 0, em Milão. "Tivemos mais sorte no ano passado. Desta vez, pegaremos a equipe mais difícil", comentou Umberto Gandini, diretor do Milan. "O Arsenal era o time que todos temiam", avaliou o técnico Carlo Ancelotti. No outro confronto, o Liverpool tentará superar o trauma de enfrentar italianos, já que perdeu a decisão do ano passado para o Milan por 2 a 1. Confiante, o técnico Rafa Benítez aposta que os italianos temem sua equipe. "Eles sabem que temos um bom time e estão preocupados", afirmou o treinador do Liverpool. RECUPERAÇÃO Em outro duelo interessante das oitavas-de-final, o Real Madrid enfrenta a Roma, da Itália, e tenta quebrar uma incômoda série: foi eliminado, justamente nas oitavas-de-final, nas últimas três edições da Copa dos Campeões - em 2005, pela Juventus, na temporada seguinte, pelo Arsenal, e no ano passado, pelo Bayern Munique. O Barcelona terá pela frente um velho conhecido: será a terceira vez em cinco anos que os espanhóis medirão forças com o Celtic Glasgow, da Escócia. O Fenerbahce, do técnico Zico, enfrentará o Sevilla, do centroavante Luís Fabiano. O Lyon, da França, não deu sorte: depois de conseguir a classificação com dificuldades, terá de enfrentar o poderoso Manchester United. A missão do Chelsea será mais fácil, pois pegará o Olympiakos, da Grécia. O duelo entre Schalke 04, da Alemanha, e Porto, de Portugal, completa a próxima fase, cuja rodada de ida está marcada para os dias 19 e 20 de fevereiro. Os jogos de volta serão nos dias 4 e 5 de março.