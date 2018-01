Copa Hopman: Argentina e Rússia vencem Argentina e Rússia venceram seus confrontos, nesta quarta-feira, pela segunda rodada da Copa Hopman e seguem vivos na competição que reúne oito países em Perth, na Austrália. Pelo Grupo B, Gisela Dulko fez o primeiro ponto argentino contra a Alemanha ao bater Anna-Lena Groenefeld por fáceis 2 sets a 0 (6/1 e 6/0). Nicolas Kiefer empatou a disputa ao vencer Gaston Gaudio com um duplo 6/3. Nas duplas mistas, Dulko e Gaudio fizeram 2 a 0 (7/5 e 6/0) em Groenefeld e Kiefer. Pelo Grupo A, a russa Svetlana Kuznetsova fez 1 a 0 contra a Suécia ao ganhar de Sofia Arvidsson por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4. Thomas Johansson empatou para os suecos com a vitória sobre Yuri Schukin por 2 a 0 - 7/6 (9/7) e 7/6 (7/4). A Rússia ganhou o confronto nas duplas mistas - Kuznetsova e Schukin bateram Arvidsson e Johansson por 2 a 0 (6/3 e 7/5).