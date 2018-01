Copa Hopman: EUA conquistam 4.º título A equipe dos EUA conquistou, nesta sexta-feira, o título da Copa Hopman de tênis ao derrotar de virada a Holanda por 2 jogos a 1. Essa é a quarta vez que os norte-americanos ganham a competição, disputada por oito países no início de cada temporada. No primeiro confronto da disputa, a holandesa Michaella Krajicek venceu Lisa Raymond por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4). Na seqüência, o norte-americano Taylor Dent igualou a série ao bater Peter Wessels também por 2 a 0 (6/1 e 6/4). A decisão do título ficou para o jogo de duplas mistas. A Holanda, com Krajicek e Wessels, saiu na frente com a parcial de 6/4, mas tomou a virada dos norte-americanos com 6/2 e 10/7 (super tiebreak).