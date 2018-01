Copa Hopman: Holanda e Sérvia vencem As equipes da Holanda e de Sérvia e Montenegro conseguiram, nesta segunda-feira, suas primeiras vitórias na tradicional Copa Hopman, torneio disputado em Perth (Austrália) entre oito países. Pelo Grupo A, os holandeses estrearam contra a Argentina e venceram os dois jogos de simples - Michaella Krajicek fez 2 a 0 em Gisela Dulko (6/4 e 6/2) e Peter Wessels também marcou 2 a 0 em Gaston Gaudio (6/2 e 7/6 (7/5)). A única vitória argentina veio nas duplas mistas - 2 a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 10/5. Pelo Grupo B, a Sérvia se recuperou da derrota na estréia para os EUA e derrotaram a Suécia por 2 a 1. A sérvia Ana Ivanovic fez o primeiro ponto ao bater Sofia Arvidsson por 2 sets a 0 (6/3 e 6/1), mas Thomas Johansson empatou a disputa com a vitória sobre Novak Djokovic por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (7/3). Nas duplas mistas, a Sérvia fez 2 a 0 nos suecos com parciais de 6/2 e 6/4.