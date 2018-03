Copa Outono de Salto tem última etapa A última etapa da Copa Outono de Salto, no Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo, começa neste sábado. São 442 conjuntos inscritos, com destaque para César Almeida, líder da seletiva para o Pan, e Vítor Alves Teixeira, nove vezes campeão brasileiro. Essa disputa será também a última chance de preparação para o Campeonato Brasileiro de Seniores e a 3ª Seletiva de Hipismo para os Jogos Pan-Americanos, que acontece no final do mês no Rio de Janeiro.