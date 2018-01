Copa Paradesportiva no Clube Hípico O Clube Hípico de Santo Amaro, através do seu Centro de Equoterapia, vai promover neste final de semana a 1ª Copa Paradesportiva, com a participação de 170 para-atletas portadores de deficiência de todo o Estado de São Paulo. A entrada é franca. No sábado, a partir das 9 horas da manhã, serão realizadas as provas de acordo com o grau de deficiência de cada participante. Neste evento participarão para-atletas com atraso neuropsicomotor, síndrome de down, paralisia celebral e deficiência visual. No domingo, pela manhã acontecerão as provas com montaria dupla, pois muitos participantes não conseguem dominar os animais sozinhos e à tarde, as gincanas, quando serão mostrados os reais benefícios que o cavalo realiza com os portadores de deficiência durante esta terapia dirigida ( equoterapia) que é reconhecida no mundo inteiro e aprovada pelo Conselho Federal de Medicina. O Clube Hípico de Santo Amaro, fica no Bairro de Santo Amaro, à Rua Visconde de Taunay, 508. Maiores informações, através do telefone: (11) 5524-0600 no ramal da Escola de Equitação.