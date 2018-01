Copacabana vira arena olímpica A Praia de Copacabana volta a atrair as atenções do esporte brasileiro com a disputa da 3ª Etapa do Circuito Brasil Olímpico. Pela primeira vez, o local abrigará provas de esgrima, levantamento de peso, luta olímpica, tae kwon do, ginástica artística e boxe. De amanhã até o dia 19, os principais atletas destas modalidades estarão disputando uma premiação de R$ 240 mil, em uma arena de 800 metros quadrados, com capacidade para 2.200 pessoas. Desde que foi lançado em setembro, o objetivo do Circuito Brasil Olímpico é o de desenvolver e manter em treinamento modalidades esportivas que rendem muitas medalhas em Jogos Pan-Americanos e Olímpicos. Nesta etapa, por exemplo, as categorias a serem disputadas rendem um total de 317 medalhas na competição continental e nas Olimpíadas. O judô dará incío à competição, amanhã, às 19h30. As principais estrelas masculinas (judô, ginástica artística e boxe só terão provas nesta categoria) da modalidade, como Tiago Camilo e Carlos Honorato (medalhistas de prata nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000) e Henrique Guimarães (medalha de bronze nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996), estarão se preparando para as principais disputas deste ano: Campeonato Pan-Americano (Bahia), Jogos Pan-Americanos (República Dominicana) e o Mundial (Japão). Além dos atletas do judô, os torcedores poderão vibrar com Diego Hypólito, o irmão mais novo de Daniele Hypólito, a principal ginasta do País. Ele, que ficou em quinto lugar na final do Mundial de Ginástica Olímpica por Aparelhos, de Debrecen, na Hungria, em novembro do ano passado, pretende obter os melhores resultados possíveis, principalmente, porque estará competindo "em casa". Já o boxe terá uma atração extra nesta etapa, porque atletas de outras nacionalidades estarão competindo. Reunidos em um desafio internacional, as equipes de Brasil, Itália e Argentina vão se enfrentar nos dias 18 e 19. No primeiro dia de confronto, a equipe A do Brasil enfrenta a Itália e a equipe B brasileira lutará contra a Argentina. No segundo dia, a disputa será entre os vencedores do primeiro combate. No total, são seis argentinos, seis italianos e 12 brasileiros. No penúltimo dia de competição ocorrerá uma arrecadação de mantimentos para o programa "Fome Zero" do governo federal, além de estar prevista a presença do ministro do Esporte, Agnelo Queiroz. O Circuito Brasil Olímpico integra o programa Programa de Inserção Social a partir do esporte. Durante o evento, escolinhas de várias modalidades olímpica estarão sendo realizadas com o objetivo de atrair novos praticantes.