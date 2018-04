Coreanas ficam com bronze no badminton As coreanas Ra Kyung-min e Lee Kyung-won conquistaram, neste sábado, a medalha de bronze no badminton dos Jogos Olímpicos de Atenas. Elas derrotaram as chinesas Zhao Tingting e Wei Yili por 2 sets a 1, com parciais de 10/15, 15/9 e 15/7.