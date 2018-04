Coreia aumenta punição contra manipulação de resultado

O Ministério do Esporte informou que a multa máxima para aqueles que receberem ou solicitarem propinas para facilitar uma derrota em jogos de futebol, basquete, beisebol e outras três ligas locais triplicou para 50 milhões de won (cerca de R$ 78 mil). A pena máxima de cinco anos de prisão permanece inalterada para este tipo de crime.

Ainda de acordo com as novas normas, quem for flagrado dando ou oferecendo propina será punido com um mínimo de dois anos de prisão e 10 milhões de won, com a pena máxima sendo igual à dos receptores.