Coréia do Norte manda primeira equipe para treinar no Sul A Coréia do Norte enviou nesta terça-feira pela primeira vez uma seleção nacional para treinar na vizinha Coréia do Sul. Os dois países discutem a possibilidade de disputar juntos a Olimpíada de Pequim do ano que vem. A seleção norte-coreana sub-17 de futebol passará um mês treinando na Ilha de Cheju como preparação para o Mundial da categoria, que será realizado entre agosto e setembro na Coréia do Sul. "É muito fácil especular que isto causará uma influência imensamente positiva na formação conjunta da equipe olímpica. Mas neste momento ainda é muito cedo para comentar", disse um funcionário do Ministério de Unificação da Coréia do Sul, que pediu anonimato. Durante a estadia, organizada por um grupo privado que deseja promover a cooperação esportiva entre Norte e Sul, os norte-coreanos também jogarão amistosos, incluindo uma partida contra a seleção sul-coreano sub-17. As negociações sobre uma equipe olímpica unificada para os Jogos de Pequim estão acontecendo há mais de um ano, mas houve atrasos devido ao testes de mísseis feitos pelos norte-coreanos em julho e outubro de 2006. As Coréias do Norte e do Sul consideraram pela primeira vez uma equipe olímpica unificada em 1964, nos Jogos de Tóquio. Mas anos de tensão militar entre os países impediu que isso acontecesse. O Sul, com programas esportivos melhor financiados e mais atletas de nível internacional, deseja formar a equipe mais competitiva possível, mas o Norte luta por uma equipe com representação igual de ambas as partes. As duas Coréias desfilaram juntas nas cerimônias de abertura de Olimpíadas anteriores, mesmo competindo com equipes separadas.