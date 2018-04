Coréia vence Islândia no handebol A Coréia do Sul venceu a Islândia, por 34 a 30, nesta sexta-feira, pela quarta rodada do Grupo A do handebol masculino nos Jogos Olímpicos de Atenas. Esta foi a segunda vitória coreana na competição, enquanto os islandeses perderam o terceiro jogo.