Coréias desfilarão juntas em Atenas-04 Depois desfile histórico em Sydney (2000) as equipes olímpicas da Coréia do Sul e Coréia do Norte vão repetir o gesto em Atenas. As delegações estarão juntas na cemirônia de abertura dos Jogos Olímpicos deste ano, segundo anúncio feito nesta quarta-feira. Os governos dos dois países estudam ainda, enviar, pela primeira na história, uma mesma equipe para competir nos Jogos de 2008, na China. O acordo para o desfile conjunto foi acertado hoje e anunciado pelo diretor do Comitê Olímpico da Coréia do Sul, Park Know. Segundo ele, as autoridades chegaram mesmo a cogitar o envio de uma única delegação a Atenas, mas não havia tempo hábil para viabilizar o projeto. Tecnicamente as duas coréias estão em guerra, já que desde o fim das hostilidades - que duraram de 1950 a 1953 - não se firmou nenhum tratado de paz.