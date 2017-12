Coréias negociam união para Pequim A Coréia do Norte e a Coréia do Sul negociam levar uma equipe unificada para a Olimpíada de Pequim, em 2008. Representantes dos dois países anunciaram nesta terça-feira, durante os Jogos da Ásia Oriental, em Macau, que foi marcada uma reunião para o dia 7 de dezembro para discutir os detalhes dessa possível união. Nas duas últimas edições dos Jogos, em Sydney/2000 e Atenas/2004, as delegações das duas Coréias já desfilaram juntas na cerimônia de abertura e competiram separadamente. Mas, dessa vez, o plano é competir com uma só equipe. Para isso, a reunião do próximo mês, na cidade norte-coreana Kaesong, que fica na fronteira, os dois países vão discutir como seria a escolha dos atletas e a forma de treinamento para viabilizar a unificação. As Coréias se separaram politicamente em 1945 e chegaram a fazer uma guerra que durou 3 anos, mas ultimamente houve uma melhora na relação entre as duas partes, o que possibilitou essa equipe olímpica unificada.