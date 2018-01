Coréias podem ter equipe única em Pequim Coréia do Sul e Coréia do Norte, divididas há mais de 50 anos por uma guerra, podem ter uma equipe conjunta para disputar a Olimpíada de 2008, em Pequim. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional, Jacques Rogge, após uma reunião com o secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Os atletas dos dois lados da fronteira da Península Coreana já desfilaram juntos nas cerimônias de abertura dos Jogos de 2004 e 2000. Mas competiram com equipes separadas. Segundo Rogge, a idéia do COI e da ONU é o de reuni-los em uma mesma equipe. Na década de 50, as duas coréias entraram em um conflito armado que durou três anos. Hoje, a fronteira entre os dois países é uma das mais perigosas do mundo. Kofi Annan ainda pediu uma trégua para todos os governos em guerra durante os Jogos Olímpicos de Inverno, que ocorrem a partir do próximo mês em Turim. Annan é a autoridade máxima na ONU e tem como uma das responsabilidades tentar solucionar conflitos entre países. "Uma trégua durante os Jogos Olímpicos daria uma chance para que as partes envolvidas em guerras parem para pensar sobre o que estão fazendo e como estão destruindo suas comunidades", disse. A idéia da trégua, porém, não é de Annan. Na Grécia Antiga, a tradição era interromper qualquer conflito existente na região durante os Jogos Olímpicos, inclusive para garantir a segurança dos atletas.