Coréias querem se unir para disputar os Jogos Olímpicos Membros do Comitê Olímpico Sul-Coreano informaram nesta segunda-feira que no dia 5 de setembro farão uma reunião com representantes da Coréia do Norte para tentar unir os dois países para a disputa da próxima Olimpíada, que acontecerá em 2008, na cidade de Pequim. A reunião será realizada na sede do Comitê Olímpico Internacional (COI), em Lausanne, na Suíça. Representante sul-coreano, Kim Jung-kil afirmou que está confiante na união dos dois países para a disputa dos Jogos, pois algumas conversas paralelas entre ambos sobre o assunto já teriam ocorrido "satisfatoriamente". Os países tentaram diversas vezes uma união para a disputa de competições esportivas, mas todas sem sucesso. Em 2004, nos Jogos de Atenas, apesar de competirem separadamente, as duas seleções entraram juntas na cerimônia de abertura do evento. No começo deste ano, ambos os comitês estiveram reunidos para a discussão de uma unificação, mas nada foi definido.